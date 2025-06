Risultati Mondiale per Club LIVE | Hercules raddoppia per il Fluminense contro l’Inter nerazzurri eliminati agli ottavi

Il Mondiale per Club si accende con emozioni palpitanti e sorprese inaspettate: il Hercules raddoppia, mentre il Fluminense supera l’Inter, che invece viene eliminata agli ottavi. La competizione, tutta in America, promette ancora grandi battaglie e sorprese. Seguite con noi gli aggiornamenti live e scoprite come la Juventus si sta preparando nel girone G, mentre il calendario 2025 si avvicina con sfide da non perdere. Rimanete sintonizzati!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18.

