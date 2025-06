RISULTATI E PROGRAMMA Chelsea avanti ma furia Maresca | Non si giochi qui

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti scontri e sorprese impreviste. Chelsea si conferma avanti, mentre furia Maresca non si gioca qui: il torneo si infiamma tra qualificazioni e sfide di altissimo livello. Con Palmeiras e Chelsea già qualificate ai quarti, l’attesa cresce per scoprire chi volerà più in alto. La strada verso la gloria è ancora lunga, ma ogni partita scrive un nuovo capitolo di questa avventura straordinaria.

Siamo nel vivo degli ottavi al Mondiale per Club negli Stati Uniti. La parte alta del tabellone, nella parte sinistra, vede già qualificate ai quarti Palmeiras e Chelsea, che si sfideranno nella notte fra venerdì e sabato alle 3 italiane. La vincente di Inter-Fluminense di stasera andrà invece ad affrontare venerdì alle 21 italiane quella di Manchester City-Al-Hilal, in programma stanotte alle 3. Nell’altra parte del tabellone, chi avrà prevalso fra Flamengo e Bayern Monaco (partita giocata nella notte italiana) si troverà di fronte il Psg sabato alle 18 italiane. Domani sera alle 21, sempre per gli ottavi, Real Madrid-Juventus e poi alle 3 di notte Borussia Dortmund-Monterrey, due sfide le cui vincenti si ritroveranno ad affrontarsi ai quarti sabato sera alle 22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RISULTATI E PROGRAMMA. Chelsea avanti, ma furia Maresca: "Non si giochi qui»

