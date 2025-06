Ristrutturare o rimodernare? La proposta di Simone Baroncelli per creare valore sociale

La differenza principale non è solo economica, ma riguarda il modo in cui valorizziamo lo spazio e il suo impatto sociale. Ristrutturare e rimodernare rappresentano due approcci distinti, capaci di trasformare non solo gli edifici, ma anche le comunità che li vivono. In un contesto in continua evoluzione, scegliere con consapevolezza la strada migliore significa creare valore sociale duraturo, contribuendo a un futuro più sostenibile e inclusivo.

Pistoia, 30 giugno 2025 – La scelta fra ristrutturare e rimodernare non è solo un esercizio di contabilità ma un vero e proprio cambio di paradigma. Lo ha ribadito Simone Baroncelli, socio della storica impresa Edilasfalti Srl, ospite del secondo episodio del podcast Scenari Immobiliari di Scrigno Immobiliare, condotto da Olivia Vennari e intitolato "Casa: Ristrutturare o Rimodernare?". "La differenza principale non è solo economica, ma concettuale - spiega Baroncelli - Il rimodernamento rispetta l'esistente migliorandolo, mentre la ristrutturazione prevede una trasformazione più radicale dell'immobile.

