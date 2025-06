Rissa tra ragazzini a Gregorio VII 15enne accoltellato all'addome | è grave

Una tranquilla giornata nel quartiere Gregorio VII si è trasformata in un dramma quando un giovane di 15 anni è stato accoltellato all’addome, lasciando la comunità sconvolta. Le indagini sono in corso mentre le autorità cercano di fare luce su questo episodio violento. La speranza ora è che si faccia presto luce sulla vicenda per garantire giustizia e sicurezza. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Un 15enne è stato accoltellato all'addome da un coetaneo a largo Clemente Micara, zona Gregorio VII a Roma. Indagini in corso. Il ferito è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

