Rissa nella notte a Chieti Scalo | otto giovani si affrontano davanti alla caserma

La notte a Chieti Scalo si tinge ancora una volta di violenza, quando otto giovani si sono scontrati in una furiosa rissa davanti alla caserma Rebeggiani, near la movida del viale Benedetto Croce. Un episodio che riaccende i timori sulla sicurezza nel quartiere e mette in discussione il fine settimana tra svago e disordini. La comunità ora aspetta risposte certe e interventi decisi per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Torna la violenza del sabato sera a Chieti Scalo. Intorno a mezzanotte, in viale Benedetto Croce, nei pressi della Galleria Scalo, otto giovani si sono affrontati in una rissa a calci e pugni, proprio davanti alla caserma Rebeggiani, nella zona dei locali. Secondo le prime ipotesi, la maggior. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: scalo - rissa - chieti - otto

Chieti Scalo, intimidazione in strada: strappano la sciarpa del Pescara a padre e figlio Un episodio inquietante ha turbato il dopopartita di domenica scorsa a Chieti Scalo, dove un padre e suo figlio, entrambi tifosi del Pescara Calcio, sono stati bloccati da un g Vai su Facebook

Rissa nella notte a Chieti Scalo: otto giovani si affrontano davanti alla caserma; «Chieti m...», in 6 davanti al giudice per la rissa sul lungomare di Francavilla: chiesto il processo per un consigliere comunale; Risse a Lanciano e Chieti: in Prefettura si riunisce Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Quattro condanne per rissa con tirapugni a Chieti - RaiNews - Nella notte dello scorso 16 marzo, a Chieti Scalo, per futili motivi aggredirono con calci e pugni, utilizzando anche un tirapugni di metallo, due giovani poco più grandi. Lo riporta rainews.it

Rissa a Chieti: scattano i Daspo Willy per cinque ragazzi - Non potranno accedere nè avvicinarsi, per periodi di tempo che vanno da uno a tre anni, nei locali ... Riporta rete8.it