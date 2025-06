Rissa in viale del Tramonto | la Polizia di Stato denuncia due persone

Una violenta rissa scuote Viale del Tramonto, portando all'intervento rapido della Polizia di Stato. Padre e figlio, rispettivamente di 50 e 30 anni, sono stati denunciati per minaccia, omissione di soccorso e lesioni personali gravi. La vicenda evidenzia quanto sia importante la sicurezza e il rispetto delle norme stradali. La cronaca si arricchisce di un episodio che invita alla riflessione sui comportamenti violenti e sulle conseguenze legali.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertĂ padre e figlio rispettivamente di 50 e 30 anni: il primo ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia ed omissione di soccorso, il secondo anche del reato di lesioni personali stradali gravi. Il personale delle Squadra Volante è intervenuto subito dopo la mezzanotte in viale del Tramonto dove era stata segnalata una violenta rissa. Sul posto i poliziotti hanno identificato un gruppetto di giovanissimi, protagonisti della lite che nell’immediato avrebbero fornito la loro versione dell’accaduto. Secondo le loro dichiarazioni a seguito di un primo diverbio con il conducente di un’auto che percorreva viale del Tramonto insieme la sua famiglia, sarebbe arrivato dopo alcuni minuti un giovane a bordo di una Fiat 500 che a tutta velocitĂ avrebbe provato ad investirli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Rissa in viale del Tramonto: la Polizia di Stato denuncia due persone

