Rissa in largo Barriera coinvolti due afgani

Una serata di tensione a Trieste si è trasformata in un episodio di violenza in largo Barriera, dove due giovani afgani sono finiti coinvolti in una sparatoria. Un 23enne, nel tentativo di calmare gli animi, è stato accoltellato al gluteo dal suo connazionale, lasciando la comunità sgomenta. Intervenuti prontamente i Carabinieri, ora si indaga per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

TRIESTE - Un giovane afgano 23enne cerca di sedare una rissa e viene inseguito e accoltellato al gluteo da un connazionale. E' accaduto ieri alle 21.30 circa in largo Barriera. Intervenuti i Carabinieri della stazione di via Hermet. Un cittadino afgano classe 2002, regolare sul territorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: rissa - largo - barriera - coinvolti

Rissa per una giovane contesa in Largo Campo: 3 feriti - Una notte di tensione e violenza a Siena, dove una lite scoppiata per una ragazza ha degenerato in una rissa con tre feriti.

Il racconto di cos'è successo durante la rissa tra stranieri in largo Barriera a Trieste; Trieste, piazza Goldoni e Barriera fra spaccio di droga e risse ora aspettano il recupero; Rissa con spranghe e bastoni a Trieste tra afghani e pakistani: ci sono feriti.

Rissa con bastoni tra afgani e pachistani in Largo Barriera - RaiNews - poco prima delle 19 di domenica 12 gennaio si è trasformata in pochi minuti nel teatro di una rissa in cui alcun dei coinvolti erano armati di bastoni. rainews.it scrive

Rissa in Largo Barriera a Trieste, aumenta in zona la percezione di insicurezza - Non sarebbero 20 gli stranieri coinvolti, ma una decina, di cui 7 già identificati. Come scrive rainews.it