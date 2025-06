Risposta dello sviluppatore di alters alle critiche per il contenuto AI nel gioco

In risposta alle recenti critiche sollevate riguardo ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale in “The Alters”, lo sviluppatore di 11 Bit Studios ha voluto chiarire alcune questioni e rassicurare i giocatori. Pur riconoscendo le preoccupazioni sulla trasparenza, l’azienda sottolinea il suo impegno a migliorare continuamente la qualità e l’etica dei contenuti AI, garantendo un’esperienza coinvolgente e autentica. La trasparenza e il rispetto del giocatore sono al centro delle loro priorità, e il team è determinato a fare meglio.

problemi di contenuto generato da intelligenza artificiale in “the alters”. La recente uscita del videogioco “The Alters”, sviluppato e pubblicato da 11 Bit Studios, ha suscitato attenzione a causa di alcune problematiche legate all’utilizzo di contenuti generati tramite intelligenza artificiale (AI). Nonostante il titolo abbia ricevuto recensioni positive, con un punteggio di 910, sono emerse critiche riguardo alla trasparenza e alla gestione dei contenuti automatizzati. risposta ufficiale di 11 bit studios. In risposta alle polemiche, la casa produttrice ha comunicato attraverso un post su Bluesky che le due occorrenze di contenuti AI nel gioco rappresentavano solamente delle sostituzioni temporanee. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Risposta dello sviluppatore di alters alle critiche per il contenuto AI nel gioco

In questa notizia si parla di: risposta - alters - critiche - contenuto

L'alter ego e avversario del presidente degli Stati Uniti. Si presenta così, Gavin Newsom, nei giorni in cui la Casa Bianca militarizza la risposta alle proteste scoppiate a Los Angeles. Donald Trump? "Un dittatore". Il profilo su #SkyInsider Vai su Facebook

The Alters accusato per l'IA: la risposta di 11 Bit Studios.

The Alters nei guai per aver usato l'IA di nascosto: scoppia il caos - The Alters sotto accusa per uso nascosto di IA: trovate tracce di prompt AI nei sottotitoli e nel gameplay senza dichiarazione su Steam ... Segnala tomshw.it

Levante, la risposta alle critiche per il cambio di look a Sanremo - la Repubblica - La risposta alle critiche per il cambio di look: "L'ho fatto per me, così vi mostro ciò che sento dentro" di Valeria Rusconi ... repubblica.it scrive