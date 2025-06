Risparmio gestito in Italia i player specializzati superano il 47% banche commerciali e reti assicurative in calo

Negli ultimi cinque anni, l’Italia ha assistito a una vera rivoluzione nel settore del risparmio gestito. Con oltre il 47% del mercato affidato a player specializzati, rispetto alle tradizionali banche commerciali e reti assicurative in calo, il panorama si sta evolvendo rapidamente. La crescente ricchezza finanziaria investibile, passata da 3.100 a quasi 3.700 miliardi di euro, testimonia un cambiamento profondo: il modello di gestione ora punta sempre più sulla consulenza personalizzata e innovativa, ridefinendo il futuro degli investimenti nel nostro Paese.

Negli ultimi cinque anni, dal 2019 al 2024, la ricchezza finanziaria investibile in Italia – al netto di immobili e asset non gestibili – è passata da circa 3.100 miliardi a quasi 3.700 miliardi di euro, con un tasso medio annuo di crescita pari al +3,4% (fonte: analisi Excellence Consulting su dati Banca d’Italia ). Non è solo aumentata la ricchezza investibile, ma è anche cambiato il modello di gestione: sempre più orientato a consulenza, personalizzazione e digitale. Nel 2024, i player specializzati – Banche Reti di consulenti finanziari, Private Bank e divisioni private di Grandi banche e Family Office – controllano il 47,7% del mercato, superando i canali tradizionali come le Banche commerciali, gli agenti assicurativi e il canale postale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

