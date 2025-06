Rischio temporali in provincia di Lecco | attesi giorni instabili

Prepariamoci a un fine settimana all’insegna della variabilità: la provincia di Lecco si trova sotto stretta sorveglianza per i temporali in arrivo. Regione Lombardia ha infatti emesso un’allerta giallo, segnalando possibili fenomeni meteorologici intensi che richiedono attenzione e prudenza. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa instabilità atmosferica. La sicurezza viene prima di tutto: ecco cosa sapere per affrontare le giornate a venire.

La provincia di Lecco si prepara ad affrontare un periodo di marcata instabilità atmosferica. Regione Lombardia ha infatti emesso una recente allerta di protezione civile, attivando il codice giallo per rischio temporali che rimarrà in vigore almeno fino alla mezzanotte di mercoledì 2 luglio.

