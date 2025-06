Rischio incendi | la Regione pubblica il bollettino giornaliero

In Toscana, la sicurezza contro gli incendi boschivi è una priorità. La regione, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe, ha implementato un sistema di previsione che permette di monitorare quotidianamente il rischio di incendi. Il Bollettino Rischio Incendi Boschivi, disponibile in tempo reale, fornisce informazioni preziose per prevenire e gestire eventuali emergenze. Rimanere informati è il primo passo per proteggere il nostro territorio e le sue risorse.

La Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe, ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi. Quotidianamente viene emesso il Bollettino Rischio Incendi Boschivi disponibile in tempo reale all'indirizzo https:geoportale.lamma.rete.toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

