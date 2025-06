Riscatto Italia | schianta gli Stati Uniti in Nations League ora è terza in classifica

L’Italia, con il suo incredibile riscatto nella Nations League, ha schiantato gli Stati Uniti conquistando la terza posizione e la sesta vittoria consecutiva sotto la guida di De Giorgi. Un risultato che riaccende le speranze per le Finals e segna un momento storico per il volley azzurro. Ora i nostri ragazzi si preparano a tornare in Europa, pronti a scrivere l’ultima, decisiva pagina di questa stagione epica.

Sesta vittoria per i ragazzi di De Giorgi. Ora gli Azzurri rientrano in Europa per l'ultima settimana, decisiva per le Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riscatto Italia: schianta gli Stati Uniti in Nations League, ora è terza in classifica

