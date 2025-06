Ripert ex preparatore atletico dell’Inter non ci sta | Critiche ingiuste a Inzaghi e a noi dello staff Se si rigiocasse la finale col PSG…

Fabio Ripert, ex preparatore atletico dell’Inter e oggi all’Al Hilal con Inzaghi, non le manda a dire riguardo alle recenti critiche rivolte allo staff tecnico. Difendendo il suo ex collega, sottolinea l’importanza di contestualizzare i risultati e rivendica la professionalità di tutto il team. Se si dovesse ripetere quella finale col PSG, Ripert e Inzaghi sarebbero pronti a dimostrare che nulla è lasciato al caso, perché il calcio è una sfida continua.

L’ex preparatore atletico dell’Inter, Fabio Ripert, ora all’Al Hilal assieme a Simone Inzaghi, ha risposto alle critiche sullo staff del tecnico piacentino. Intervistato da Tuttosport, Fabio Ripert, ex preparatore atletico all’ Inter che ha seguito Simone Inzaghi nella nuova esperienza araba all’Hilal, ha risposto alle critiche ricevute per il calo di energie della squadra nel finale della scorsa stagione. LE CRITICHE ALLO STAFF DI INZAGHI PER LA PREPARAZIONE DELLO SCORSO ANNO – « Servono le competenze per criticare tecnicamente una preparazione atletica. Lo staff di Inzaghi è di altissimo livello: pure quest’anno siamo arrivati in fondo a quattro competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ripert (ex preparatore atletico dell’Inter) non ci sta: «Critiche ingiuste a Inzaghi e a noi dello staff. Se si rigiocasse la finale col PSG…»

