Riparte il processo a Ciro Grillo Il ragazzo per la prima volta in aula

Il processo a Ciro Grillo riparte con un’udienza cruciale, nel corso della quale la procura di Tempio Pausania presenterà le sue richieste. Per la prima volta, il ragazzo genovese e i suoi amici si confronteranno con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, in un procedimento che tiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda si svelerà ora in modo ancora più diretto e drammatico, segnando un momento decisivo nel caso.

Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Oggi la procura di Tempio Pausania, dove si celebra il processo, avanzerà le sue richieste.

