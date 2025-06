Riparte il processo a Ciro Grillo C' è anche lui in aula

Riparte il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, con l’arrivo in aula di tutti i protagonisti. L’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese torna sotto i riflettori, mentre la procura di Tempio Pausania si prepara a presentare le sue richieste. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica e che ora si avvia verso il suo epilogo, tra tensione e attesa.

Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Oggi la procura di Tempio Pausania, dove si celebra il processo, avanzerà le sue richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riparte il processo a Ciro Grillo. C'è anche lui in aula

