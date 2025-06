rio saliceto due feriti gravi nello schianto tra auto

Un violento incidente questa mattina a Rio Saliceto scuote la comunità: due auto si sono scontrate gravemente lungo via Campagnola, una strada tristemente nota per i numerosi incidenti. L'impatto tra una Alfa Giulietta e una Nissan Micra ha portato a due feriti gravi, richiedendo l'intervento immediato delle ambulanze. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma il bilancio si fa pesante. La sicurezza di questa arteria dovrà tornare al centro delle attenzioni.

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 30 giugno 2025 - Schianto tra due auto stamattina verso le sette in via Campagnola, la strada tra Rio e Correggio, già molte volte teatro di incidenti. Lo scontro è avvenuto tra una Alfa Giulietta condotta da un 24enne residente a Cadelbosco Sopra, e una Nissan Micra con a bordo un uomo di 45 anni, di origine straniera e residente a San Martino in Rio. Sul posto sono arrivati due ambulanze, l'autoinfermieristica di Correggio e l'automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, i due conducenti sono stati caricati sulle ambulanze della Croce rossa e trasportati d'urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio.