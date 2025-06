Rio Frejus esonda a Bardonecchia paese investito dalla piena e allerta massima per il maltempo

Le acque del Rio Frejus straripano a Bardonecchia, trasformando la tranquilla cittadina in un mare di problemi. Strade allagate, evacuazioni e l’A32 chiusa: la crisi del maltempo mette alla prova la tenacia della comunità locale, ricordando drammaticamente le ferite dell’alluvione di due anni fa. In questa emergenza, la solidarietà e la prontezza sono più che mai vitali per superare il disastro.

Caldo e nubifragi, a Bardonecchia esonda il Frejus - Il caldo record e i nubifragi estremi colpiscono il Nord Italia, con Bardonecchia che fa da scenario a un’escalation di eventi climatici senza precedenti.

