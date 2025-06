Rinvenuto un proiettile d' artiglieria spoletta ancora inserita

Un uomo che passeggiava nella zona ha scoperto un proiettile d'artiglieria con la spoletta ancora inserita, un ritrovamento che ha suscitato immediatamente preoccupazione tra i residenti. La scoperta, avvenuta a Pontebba in località Rio degli Uccelli, ha richiesto l'intervento di esperti per la messa in sicurezza dell'ordigno. Per garantire la sicurezza di tutti, le autorità hanno deciso di far brillare l'arma, dimostrando ancora una volta l'importanza della vigilanza e della prudenza in presenza di materiali bellici inesplosi.

