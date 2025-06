Rinnovo Assegno di inclusione cosa cambia nella domanda 2025? 

Con l’arrivo di luglio 2025, molte famiglie devono affrontare il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (AdI), un passo fondamentale per continuare a beneficiare di questo sostegno. L’Inps ha infatti fornito chiarimenti essenziali per aggiornare la domanda 2025160, evidenziando le nuove procedure e tempistiche da rispettare. Durante il mese di sospensione, le famiglie che ...

L’Inps è intervenuta nella giornata del 30 giugno 2025 per fornire ulteriori chiarimenti su cosa cambia nella domanda di quest’anno per il rinnovo dell’Assegno di inclusione (AdI). La domanda si rende necessaria, a partire dal 1° luglio 2025 e per i prossimi mesi, in quanto il pagamento delle prime 18 mensilità dell’indennità richiedono un mese di sospensione prima del rinnovo per le successive 12 mensilità. Durante questo mese, le famiglie che versano ancora in condizioni di necessità e con i requisiti utili per l’accesso, devono presentare la nuova domanda dell’Assegno di inclusione. Non mancano le novità nella richiesta. 🔗 Leggi su Lettera43.it