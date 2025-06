Rilascio di autorizzazioni vincolo idrogeologico | sinergia tra Comune e ordini professionali

Il rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più efficace e condivisa del territorio. Grazie alla sinergia tra Comune e ordini professionali, le nuove linee guida saranno frutto di un percorso partecipato che valorizza competenze e responsabilità. Un impegno concreto per garantire sicurezza, tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Il futuro si costruisce insieme, con trasparenza e collaborazione.

Le linee guida per il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico su aree non boscate saranno frutto di un percorso partecipato e condiviso con il mondo delle professioni. Questo il filo conduttore delle due riunioni operative tenutesi negli uffici del settore Urbanistica e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

