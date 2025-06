Riforme Calenda | serve assemblea costituente 100 membri non ricandidabili

Nel cuore della politica italiana, una proposta audace prende forma: un'assemblea di 100 membri non ricandidabili, incaricata di riscrivere la seconda parte della Costituzione. Un progetto che mira a rinnovare il Paese e a superare gli ostacoli del passato. Ma quale sarà il suo impatto sul futuro dell’Italia? È nostra convinzione, non da oggi – ha spiegato Calenda – che non ci sarà, a...

Roma, 30 giu. (askanews) – Un’assemblea eletta, di 100 membri non ricandidabil alle elezioni politiche successive, che riscriva tutta la seconda parte della Costituzione. E’ la proposta contenuta in un disegno di legge presentato dal leader di Azione Carlo Calenda e dal presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto nel corso di una conferenza stampa al Senato. “È nostra convinzione, non da oggi – ha spiegato Calenda – che non ci sarà, a parte la separazione delle carriere, anche in questa legislatura alcuna riforma costituzionale. Non ci sarà perché tutto il processo di discussione della riforma costituzionale finisce inevitabilmente per essere preda di logiche che sono politiche e contingenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

