Rifiuti il progetto 4R per un futuro più sostenibile

Rifiutare il progetto 4R significa rinunciare a un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La conferenza stampa conclusiva della campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Provincia, ha fatto il punto su un percorso ricco di iniziative dedicate alle quattro R: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Un bilancio che evidenzia come questa strategia possa davvero trasformare il nostro modo di vivere, coinvolgendo tutti verso un domani più green e responsabile.

Conferenza stampa conclusiva della campagna di sensibilizzazione sui temi delle 4R: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti. Un progetto promosso dalla Provincia che ha voluto oggi tirare un bilancio dell'attività che rientra in un progetto ampio e strutturato che ha coinvolto.

Ex discarica di Cerro, futuro green. Progetto recupero ambientale al via: “Parco solare e no rifiuti pericolosi” - Cerro Maggiore (Milano), 17 maggio 2025 – Il progetto di recupero ambientale dell’ex discarica di Baraggia riaccende il dibattito politico locale.

CEM Ambiente ad Anci Lab, il nuovo appuntamento promosso da Anci Lombardia e dedicato allo sviluppo sostenibile dei territori lombardi. Un'importante occasione di confronto tra enti locali, imprese ed esperti su Agenda 2030, comunità energetiche, econ

Rifiuti, il progetto 4R per un futuro più sostenibile; Economia circolare, Genova ottiene il riconoscimento di Urbact con il progetto C-City; ESA-COM CON “MENO RIFIUTI, PIÙ FUTURO” PREMIA LA CREATIVITÀ SOSTENIBILE DEGLI ALUNNI DI TRE SCUOLE PRIMARIE: ROVERCHIARA, PALÙ E NOGARA..

Rifiuti elettronici, quattro imprese bergamasche insieme per il recupero - Nasce ReLife4PCBA, promosso da FAE Technology in collaborazione con Daze, Socaf ed Ecomet Refining.

Innovazione scolastica: il progetto "Scarti d'oro" e la ricerca sostenibile - L'economia circolare applicata ai rifiuti è un approccio che mira a trasformare il concetto stesso di "scarto" in risorsa, superando il modello lineare tradizionale "produzione–consumo–smaltimento".