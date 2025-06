Rifiutati e incattiviti anche ad Agrigento esiste una comunità incel | viaggio nelle chat di uomini che detestano le donne

Oggi, ad Agrigento come altrove, alcune comunità incel si celano dietro schermi e chat, alimentando un’ombra di rabbia e isolamento. Un viaggio nel mondo oscuro di uomini che detestano le donne rivela un fenomeno in crescita, lontano dalle convivialità di un tempo. È un campanello d’allarme su come il machismo si sia trasformato e radicato in nuove forme di resentment, minacciando il tessuto sociale e la nostra cultura di apertura e rispetto.

Sono lontani i tempi in cui entrando in ristoranti, pizzerie e locali si vedevano tavolate di uomini che davano sfogo ad un modo inconfondibile di “fare comunella”: risate sincere, allegria prorompente e quella tipica goliardia che caratterizzava i “discorsi da maschi”. Sì perché il machismo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: uomini - rifiutati - incattiviti - agrigento

Agrigento, usavano WhatsApp per segnalare autovelox e forze dell'ordine: 62 indagati - Fanpage.it - Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, Paola Vetro, ha notificato un avviso di fine inchiesta a 62 indagati, quasi tutti di Canicattì. Come scrive fanpage.it

Agrigento: arrestati gli autori di un omicidio - Polizia di Stato - Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio dagli uomini della Squadra mobile di Agrigento tre uomini ritenuti responsabili della morte di un giovane 21 enne, avvenuta lo scorso gennaio. Scrive poliziadistato.it