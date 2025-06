Rifacimento strade un mese di lavori dal centro fino a Banditella | ecco dove

Un mese di lavori intensi nel cuore della città: da centro a Banditella, con interventi di asfaltatura per migliorare le strade. Questi interventi, finanziati da Fastweb e Asa grazie alle convenzioni con il Comune, rappresentano un passo importante verso un ambiente urbano più sicuro e funzionale. Scopriamo insieme dove e come si stanno trasformando le nostre vie, per un futuro più confortevole e smart.

Sono iniziati vari interventi di asfaltatura per il ripristino delle carreggiate di alcune vie cittadine. Le spese relative a questi lavori sono a carico di Fastweb e, in alcuni casi, di Asa, in seguito alle convenzioni stipulate con il Comune che prevedono la possibilità di realizzare opere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

