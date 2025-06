Rientro non autorizzato dopo il respingimento | 26enne bloccato in albergo e arrestato

Un rientro non autorizzato può portare a conseguenze drastiche. È quanto è accaduto a un 26enne straniero, arrestato a Parma dopo essere stato trovato in un albergo nonostante un respingimento precedente. L'intervento delle forze dell'ordine ha evidenziato come le normative siano rigorose e il rispetto delle procedure fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda ribadisce l'importanza di rispettare le regole sull'immigrazione e i controlli di sicurezza.

I poliziotti delle Volanti di Parma sono intervenuti in una struttura alberghiera dopo l'alert del sistema degli alloggiati in merito a una persona che aveva a suo carico una segnalazione Shengen di rifiuto di ingresso nei Paesi membri. Il ventiseienne straniero, presente irregolarmente sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

