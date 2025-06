Ridurre le dosi dei farmaci alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame e mai aria condizionata sotto i 25° | i consigli del prof Garattini contro il caldo record

L’estate italiana accelera il suo impeto, portando temperature da record e umidità che avvolge città come Milano, Roma e Bologna. Con le notti tropicali che non offrono refrigerio, è fondamentale conoscere i consigli degli esperti per affrontare il caldo senza rischi. Dal ridurre le dosi dei farmaci al mantenere un’alimentazione leggera, fino a strategie pratiche contro il caldo torrido: scopriamo insieme come proteggere sé stessi e i più fragili in questa stagione rovente.

L’estate sta solo scaldando i motori, ma già infiamma tutta la Penisola. Città come Torino, Firenze, Bologna, Milano e Roma sono nella morsa del caldo e spesso anche dell’umidità (un mix esplosivo), e le notti tropicali promettono ben poco sollievo. Non è un caso che molte località siano da bollino rosso per il forte rischio di colpi di calore e cali di pressione, soprattutto per quanto riguarda le categorie fragili, come bambini e anziani – questi ultimi particolarmente esposti ai cali pressori perché hanno i vasi sanguigni poco elastici. Ma per fortuna il novanteseienne Silvio Garattini ha molte frecce al suo arco e non è avaro di preziosi consigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ridurre le dosi dei farmaci, alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame e mai aria condizionata sotto i 25°”: i consigli del prof Garattini contro il caldo record

In questa notizia si parla di: ridurre - dosi - farmaci - alzarsi

Silvio Garattini, i consigli per il caldo record: «Rivedere le dosi dei farmaci, mangiare poco e aria condizionata in sharing»; Caldo record, i consigli di Silvio Garattini: «Rivedere le dosi dei farmaci e mangiare poco. Sport? Meglio se in acqua»; Melatonina: quali sono gli effetti collaterali e le controindicazioni?.

Silvio Garattini, i consigli per il caldo record: «Rivedere le dosi dei farmaci, mangiare poco e aria condizionata in sharing» - I consigli del farmacologo, 96 anni, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri: «Niente vino e meglio evitare il burro, ma senza essere ossessivi. Scrive msn.com

Farmaci, si sperimenta la vendita di quelli sfusi: così si evitano gli sprechi - Il Messaggero - «Ridurre gli sprechi e dare ai pazienti esattamente quello che serve», ma anche «aiutare l'ambiente». Come scrive ilmessaggero.it