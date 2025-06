Ricostruzione post alluvione piano asfaltature | tocca a via Borgo Sisa

Dopo l’alluvione di maggio 2023, Forlì si prepara a risorgere più forte che mai con il nuovo piano di asfaltature. Il primo passo? Via Borgo Sisa, un cuore pulsante della città, sarà il protagonista di un intervento di manutenzione per restaurare la sua pavimentazione. I lavori inizieranno a breve, segnando un importante capitolo nel percorso di rinascita e riqualificazione urbana che tutti attendiamo con speranza e entusiasmo.

Nell'ambito del Progetto di rifacimento del manto stradale colpito dall’alluvione di maggio 2023 predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde del Comune di Forlì, è previsto un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale della via Borgo Sisa. I lavori avranno inizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

