Ricostruzione post alluvione bando per paratie e dispositivi di difesa | prosegue l' assegnazione di contributi

La ricostruzione post-alluvione avanza senza sosta, con il bando per le paratie e dispositivi di difesa che prosegue nel suo percorso di assegnazione dei contributi. Dal 14 al 20 novembre 2024, su 675 domande esaminate, 482 sono state immediatamente ammesse, mentre meno di 200 sono in fase di approfondimento. Gli interessati riceveranno presto richieste di chiarimenti e aggiornamenti, portando avanti un processo decisivo per la sicurezza e la ripresa delle comunità colpite.

Continuano le assegnazioni di risorse del bando paratie, relativamente al periodo 14-20 novembre 2024. Su 675 domande esaminate, 482 sono risultate subito ammissibili. Poco meno di 200 risultano ancora oggetto di approfondimenti; gli interessati riceveranno presto richiesta di chiarimenti eo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: bando - paratie - ricostruzione - post

Ricostruzione post alluvione, bando per dispositivi di protezione: prosegue l'assegnazione di contributi; Ricostruzione post alluvione. Bando per paratie e dispositivi di difesa, terminata la prima fase delle istruttorie: 2.756 le richieste già istruite; Post alluvione. Bando Paratie. Lucchi (Pd): stanziamento di quasi 4 milioni aggiuntivi.

Stanziati più fondi per l’acquisto di paratie - MSN - Romagna aumenta le risorse del Bando Paratie, destinato a sostenere l’acquisto di dispositivi per la protezione delle abitazioni nelle aree colpite dalle alluvioni del maggio 2023. Scrive msn.com

Post alluvione, “la Regione punta alla sicurezza” - 756 le domande pervenute e già esaminate, riferite ai primi giorni di apertura del bando, dal 30 ottobre al 13 novembre compreso. Si legge su livingcesenatico.it