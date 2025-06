Riconversione dual use e produzione Il modello Fincantieri per l’industria della Difesa

Durante il Summit Nato, gli Alleati hanno sottolineato l'importanza di un modello innovativo come quello fincantieri, che integra riconversione dual use e produzione militare per rispondere alle sfide di un contesto internazionale in rapido mutamento. Questa strategia rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di rafforzare le capacità difensive europee e garantire sicurezza e stabilità . È il momento di guardare avanti, puntando su innovazione e collaborazione efficace.

Per la prima volta da decenni l'Occidente sta intraprendendo un massiccio riarmo. Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le attività belliche proxy, i perpetui – e latenti – conflitti ibridi, la minaccia di un possibile instabilità su Taiwan e una ristrutturazione della proiezione globale americana hanno reso il rafforzamento della difesa nazionale, per i Paesi Nato ed europei, una priorità urgente. Durante il Summit Nato, gli Alleati hanno concordato di aumentare il loro obiettivo di spesa militare al 3,5% del Pil e di stanziare un ulteriore 1,5% per voci relative alla sicurezza, raggiungendo così il 5% complessivo entro il 2035.

