Richard Carapaz non sarà al via del Tour de France 2025 | il motivo

Il Tour de France 2025 perde un altro protagonista di livello: Richard Carapaz non prenderà il via a causa di un grave problema di salute. Dopo i forfait di Gaudu, Gheoghean Hart e Cosnefroy, l’assenza del campione colombiano si fa sentire ancora di più, lasciando un vuoto importante tra i favoriti. La Grande Boucle si prepara ad affrontare questa edizione ricca di sfide e sorprese. Resta aggiornato per scoprire come evolverà la corsa.

La Grande Boucle 2025, che scatterà il prossimo 5 luglio, continua a perdere corridori. Ai già noti forfait di Gaudu, Gheoghean Hart e Cosnefroy, si aggiunge anche quello di Richard Carapaz, che non sarà al via a causa di un problema fisico. RICHARD CARAPAZ NON SARA' AL TOUR DE FRANCE 2025: COSA E' SUCCESSO Il campione colombiano, giunto terzo all'ultimo Giro D'Italia, ha contratto in patria una forma aggressiva di gastroenterite con forti dolori addominali e febbre alta per più di una settimana. Alla luce di questa situazione, i medici hanno prescritto un lungo periodo di riposo e quindi sconsigliato viaggi lunghi.

