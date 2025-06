Ricercato per una tangente da 200mila euro arrestato a Ravenna durante un normale controllo

Un normale controllo si trasforma in un caso clamoroso: a Ravenna, durante un controllo di routine, è stato arrestato un cittadino straniero coinvolto in un giro di corruzione internazionale. Accusato di aver ricevuto una tangente da 200.000 euro in Albania, la vicenda scuote l’opinione pubblica e mette in evidenza le infiltrazioni di malaffare che attraversano i confini. Una scoperta che rischia di aprire nuovi scenari investigativi e di ribadire l’importanza della legalità.

Un cittadino straniero è stato arrestato a Ravenna per corruzione, accusato di aver ricevuto una tangente di 200.000 euro in Albania.

