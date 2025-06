Ricerca di personale con 690 offerte disponibili Reclutamenti a Galatina e Boncuri

Il mercato del lavoro a Lecce si conferma vivace e in continua evoluzione, con ben 690 offerte di lavoro attive e 223 annunci pubblicati da aziende e privati. La domanda spazia tra vari settori, ma il settore turistico resta protagonista indiscusso, attirando talenti e opportunità . Scopri come queste dinamiche possano aprirti nuove porte nel mondo professionale. È il momento di valutare le tue opzioni e cogliere le opportunità che il territorio offre.

LECCE – Il ventiduesimo Report settimanale di Arpal Puglia restituisce ancora una volta un’immagine dinamica del mercato del lavoro in provincia di Lecce, con 690 posizioni aperte, suddivise in 223 annunci o ricerche di personale da parte di privati o aziende. E’ sempre il settore turistico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: personale - ricerca - offerte - disponibili

Non si trova personale, hotel e ristoranti alla ricerca di 6 mila addetti. Tutte le opportunità di lavoro - Il settore dell'ospitalità in Romagna è in grave difficoltà a causa della mancanza di personale, con 6 mila posti da coprire tra hotel e ristoranti.

CERCHIAMO PERSONALE PER TABACCHERIA Siamo alla ricerca di una persona seria, affidabile e volenterosa da inserire nel nostro team! Zona: Barletta Orario: full-time / part-time Disponibilità immediata Mansioni: servizio al banco, gestione gi Vai su Facebook

Ricerca di personale con 690 offerte disponibili. Reclutamenti a Galatina e Boncuri; Lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero in Emilia-Romagna; Lavoro nel Salento, aziende in cerca di personale: 760 i posti disponibili.

Anas cerca personale: offerte di lavoro per ispettori specializzati in opere d’arte - TAG24 - Le offerte di lavoro sono disponibili sul sito ufficiale di Anas e includono diverse opportunità per chi cerca un impiego a tempo indeterminato. tag24.it scrive

Ristorazione veloce. I posti disponibili - Burger King è alla ricerca di personale, anche senza esperienza, da inserire nei propri fast food ... Secondo lanazione.it