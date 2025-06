Riccione estate sotto assedio Risse e bottigliate in viale Dante Sei denunciati | tra loro una 15enne

Riccione, un’estate che si trasforma in vero e proprio campo di battaglia tra giovani. Le scene di guerriglia urbana in viale Dante sono ormai all’ordine del giorno, con risse violente e bottigliate tra ragazzi. La presenza dei carabinieri si rivela fondamentale per evitare escalation più gravi, ma il fenomeno desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla gestione della movida giovanile. La sicurezza in centro rischia di diventare un miraggio: bisogna intervenire subito.

Altro che "scaramucce". Quando i carabinieri sono arrivati, decine di ragazzi se la stavano dando di santa ragione e si tiravano bottiglie di vetro gli uni contro gli altri. Scene da guerriglia urbana quelle viste in viale Dante, a Riccione. Un’altra rissa tra giovanissimi in pieno centro. L’ennesima nel giro di pochi giorni. E provvidenziale, anche stavolta, si è rivelato l’intervento dei militari: ha evitato il peggio, facendo disperdere i ragazzi coinvolti nella rissa. Già perché alla vista delle divise i giovani, tra loro molti minorenni e anche alcune ragazze, sono fuggiti a gambe levate. Ma alcuni di loro sono stati rintracciati poco dopo: si erano nascosti lì vicino, all’interno di una sala giochi, sperando di farla franca, e invece i militari li hanno riconosciuti e fermati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione, estate sotto assedio. Risse e bottigliate in viale Dante. Sei denunciati: tra loro una 15enne

