Riccardo Chiaroni sterminò la famiglia un anno fa ora farà la maturità

Riccardo Chiaroni, un ragazzo di soli 17 anni, ha vissuto un anno che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, segnato da un tragico gesto che ha portato alla perdita dei suoi cari. Ora, a distanza di un anno, affronta con determinazione il prossimo passo: sostenere l'esame di maturitĂ . I professori che lo interrogheranno sono quelli del liceo scientifico che lo hanno sempre conosciuto.

Riccardo Chiaroni aveva 17 anni quando un anno fa uccise il fratellino 12enne Lorenzo, la madre Daniela, 48 anni, e il padre Fabio, 51 con 108 coltellate. Il tribunale per i minorenni di Milano lo ha condannato a 20 anni di carcere. Oggi però a 18 anni sosterrĂ la prova orale dell'esame di maturitĂ dopo aver passato quelle dello scritto. «I professori che lo interrogheranno sono quelli della commissione del liceo scientifico che ha sempre frequentato. So che si è preparato con scrupolo, credo non avrĂ difficoltà », racconta al Corriere della Sera l'avvocato che lo assiste, Amedeo Rizza.