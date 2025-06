Ribaltamento di un pontile nel lago di Como a Blevio le operazioni di messa in sicurezza dell' area

Un pontile si è ribaltato nel suggestivo lago di Como a Blevio, suscitando l’intervento tempestivo delle autorità. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma sono state comminate sanzioni per infrazione alle norme di navigazione. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono in corso, garantendo la tutela dell’ambiente e la sicurezza di tutti. La gestione di questo incidente dimostra l’importanza del rispetto delle regole in contesti così delicati.

