Ribaltamento a mare Fincantieri fase 2 pronta a inizio 2026 | Nuovo bacino nel 2027 o produzione a rischio

La sfida di Fincantieri a Genova Sestri Ponente si fa ancora più cruciale: la fase due del ribaltamento a mare sarà pronta entro febbraio 2026, mentre il nuovo bacino deve entrare in funzione entro giugno 2027, altrimenti si rischia di compromettere l’intero programma produttivo. Un impegno che richiede massima precisione e tempestività per mantenere il passo e garantire il futuro della cantieristica italiana.

"La fase due del ribaltamento a mare sarà operativa a febbraio 2026, il nuovo bacino dovrà essere operativo nel giugno 2027 e sottolineo dovrà, sennò metteremo a rischio il programma produttivo". Così il direttore dello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente Massimo Canesin nel corso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ribaltamento - mare - fincantieri - fase

Blue economy, un'opportunità per Genova. Il caso Fincantieri: il ribaltamento a mare. Analisi e proposte NextGe - La blue economy rappresenta un'opportunità cruciale per il futuro di Genova, con particolare attenzione al caso Fincantieri e al ribaltamento a mare.

Ribaltamento a mare di Fincantieri, un masterplan per rivoluzionare Sestri Ponente; Ribaltamento a mare di Fincantieri, 6 mesi per progettare la ferrovia; Battuta d’arresto per il ribaltamento a mare del cantiere navale di Genova Sestri Ponente.

Folgiero, va progettata la fase 3 del ribaltamento a mare di Fincantieri - "Il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente sarà un successo solo se facciamo la fase 3, che non è un problema di fondi, è un'operazione invasiva dal punto di vista ... Riporta ansa.it

Fincantieri, ribaltamento a mare: cronoprogramma, fasi, cantiere - GenovaToday - Cronaca Fincantieri, ribaltamento a mare: prime due parti entro fine 2024, sulla terza "dovrà decidere il nuovo governo" Se ne è parlato durante il sopralluogo del ministro delle Infrastrutture e ... Si legge su genovatoday.it