Riattivata la Guardia medica turistica sull' Appennino modenese come funziona il servizio

L’estate è alle porte e l’Appennino modenese si prepara ad accogliere i turisti con il servizio di guardia medica dedicato. Da luglio a fine agosto, questa iniziativa garantisce assistenza sanitaria qualificata a chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze tra natura e panorami mozzafiato. Scopri come funziona e come accedere a questo importante supporto durante il tuo soggiorno: la tua sicurezza è la nostra priorità.

Con il mese di luglio riprende il servizio di assistenza medica ai turisti in Appennino, che sarà attivo fino al prossimo 31 agosto, a disposizione di chi trascorrerà le ferie estive nell’area della provincia di Modena. Come negli anni passati sono in vigore alcune regole di accesso agli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it