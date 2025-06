Riarmo al 5% Mini su La7 | Gli altri sono già al 3,3% noi bluffiamo coi conti

Nel dibattito su spese militari e impegni internazionali, il generale Fabio Mini smaschera le false promesse dell’Italia e degli altri paesi NATO. Mentre si paventano aumenti significativi al 5% del PIL entro il 2035, la realtà dei fatti racconta un’altra storia, fatta di bluff e conti lontani dalla verità. Ma quali sono le vere intenzioni dietro queste promesse? La risposta potrebbe sorprenderti.

A Coffee Break, su La7, il generale Fabio Mini, già capo di Stato maggiore delle Forze Nato nel Sud Europa, interviene con tono critico sull’impegno dell’Italia e degli altri paesi membri dell’Alleanza Atlantica a portare le spese militari al 5% del Pil entro il 2035. “Noi stiamo parlando di un impegno che si sono presi tutti i paesi della Nato, salvo un paio, due o tre – spiega Mini – È un tetto che deve essere raggiunto al 2035, e questo tetto è quello che consente di realizzare una difesa e una deterrenza valida ”. Secondo il generale, però, l’Italia si muove troppo lentamente per poter arrivare davvero a quell’obiettivo: “Da oggi fino al 2035, se andiamo un pizzichino alla volta, non raggiungeremo mai nessuna deterrenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo al 5%, Mini su La7: “Gli altri sono già al 3,3%, noi bluffiamo coi conti”

