Riapre l’ufficio postale di Carpignano Salentino in versione polis | abilitati servizi Inps

L’attesa è terminata: l’ufficio postale di Carpignano Salentino, in versione “Polis”, riapre i battenti domani, 1° luglio, in via Salomi. Con orari estesi dal lunedì al venerdì e servizi abilitati INPS, torna a essere un punto di riferimento per la comunità. Poste Italiane annuncia che sono...

CARPIGNANO SALENTINO – Riapre domani, 1° luglio, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Carpignano Salentino, in via Salomi. L’ufficio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35. Poste Italiane, infatti, annuncia che sono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

