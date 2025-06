Riaperta al traffico la rotatoria torna pienamente a regime la viabilità verso tribunale e ospedale

La traffico nella zona del tribunale e dell'ospedale torna a scorrere senza intoppi grazie alla riapertura della rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dopo i lavori di riqualificazione completati nei tempi stabiliti, ora è possibile attraversare l’incrocio in tutte le direzioni, migliorando la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. Un passo importante verso una città più efficiente e sicura, pronto a facilitare ogni vostro spostamento quotidiano.

A partire dallo scorso fine settimana la rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa è tornata completamente percorribile in tutte le direzioni di marcia. Dopo le fasi piĂą impattanti dei lavori, completate nei tempi previsti, la circolazione stradale è stata ripristinata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

