Rhea Ripley | Prima del mio match di WrestleMania avevo forti dolori alla schiena ero preoccupata di poterlo saltare

Prima di affrontare il suo importante match a WrestleMania 41, Rhea Ripley ha vissuto momenti di grande incertezza. Dolori lancinanti alla schiena rischiavano di impedirle di partecipare al tanto atteso triple threat tra Iyo Sky, Bianca Belair e lei stessa. Tuttavia, grazie a un trattamento speciale e alla sua tenacia, è riuscita a superare le avversità e a scrivere una delle pagine più emozionanti di questa edizione. Ecco cosa ha confidato la campionessa a Insight con Chris Van Vliet…

WrestleMania 41 ha avuto al suo interno un match di cartello molto importante, il triple threat match tra la campionessa di Raw, Iyo Sky, Bianca Belair e Rhea Ripley. Ma Rhea Ripley, incredibile, avrebbe potuto non riuscire a parteciparvi. Il motivo è stato un forte dolore alla schiena che ha richiesto un trattamento speciale poco prima del grande giorno. Ha raccontato tutto la stessa Ripley a Insight con Chris Van Vliet, ecco l’estratto del suo racconto: “Wrestlemania 41, non pensavo sarei riuscita ad esserci, perchĂ© la mia schiena era proprio a pezzi in concomitanza con l’evento. Le due notti precedenti ho chiamato in camera il mio massaggiatore, Matthew, e lui si è occupato della mia schiena la sera prima della Hall Of Fame e anche la sera stessa della Hall Of Fame. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rhea Ripley: “Prima del mio match di WrestleMania avevo forti dolori alla schiena, ero preoccupata di poterlo saltare.”

