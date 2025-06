Resterà chiusa fino al 31 luglio la galleria San Giovanni della circonvallazione

A causa di importanti lavori di manutenzione, la galleria San Giovanni della circonvallazione di Pescara sarà chiusa al traffico in direzione sud fino al 31 luglio. La misura, già in vigore da alcuni mesi, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza stradale. Durante questo periodo, gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e novità sui lavori in corso.

La galleria San Giovanni della circonvallazione (tangenziale di Pescara) restaerà chiusa al traffico fino al prossimo 31 luglio in direzione sud. Entrambe le corsie verso Pescara sono già chiuse da un paio di mesi. Il provvedimento ha previsto la chiusura al traffico veicolare del fornice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: chiusa - luglio - galleria - giovanni

Rischio cedimento per le fognature in via IV Spade: strada chiusa fino a luglio - A causa del rischio di cedimento della rete fognaria, via IV Spade a Verona sarà chiusa dal 26 maggio all’11 luglio per lavori di ripristino.

Ancora chiusa in direzione Pescara-Francavilla la Galleria San Giovanni I dettagli nell’articolo https://www.ilmontesilvano.it/2025/05/29/galleria-san-giovanni-chiusa-in-direzione-francavilla/ Vai su Facebook

Lecco-Ballabio, a luglio la seconda fase dei lavori nella galleria Giulia: 750 mila euro per eliminare gli allagamenti; Galleria Giovanni XXIII, Raggi tira dritto e spegne le polemiche: “Chiude per messa in sicurezza”; Tangenziale, due gallerie chiuse fino al 5 agosto.

Galleria Giovanni XXIII chiusa per incidente: traffico iin tllt a Roma nord - Nella Galleria Giovanni XXIII è già luglio: tunnel chiuso per un incidente, caos a Roma nord. Si legge su romatoday.it

Chiusa per incendio in Galleria Giovanni XXIII: bus Atac in fiamme l'8 luglio 2015 - RomaToday - Incendio in Galleria Giovanni XIII: bus Atac in fiamme, chiusa la strada. Segnala romatoday.it