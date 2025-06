Respinto il ricorso della Salerniatana | confermata la Serie C Le motivazioni della Figc

La Salernitana si vede respingere il ricorso e la Serie C resta confermata, rafforzando così la posizione della FIGC. Il club di Iervolino contestava sia il rinvio del playout con il Frosinone sia le date dello spareggio contro la Sampdoria, alimentando tensioni e polemiche attorno al futuro della squadra. Questa decisione apre un nuovo capitolo nel percorso della Salernitana, che ora dovrà affrontare le sfide con rinnovata determinazione.

Il club di Iervolino contestava sia il rinvio del playout con il Frosinone sia la pubblicazione delle date dello spareggio contro la Sampdoria.

