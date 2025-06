Resistenza e lotta per la pace il Cinema Ritrovato di Bologna ha raggiunto 140mila spettatore in 9 giorni

Resistenza e lotta per la pace sono stati i temi dominanti del 39° Il Cinema Ritrovato di Bologna, che in soli 9 giorni ha attirato oltre 140.000 spettatori tra sale storiche e palcoscenici internazionali. Con 454 titoli in programma, il festival si è confermato un punto di riferimento imprescindibile per cinefili e appassionati di storia cinematografica. La selezione di quest’anno ha tracciato un percorso narrativo potente e coinvolgente, rivelando un messaggio condiviso che va oltre lo schermo.

