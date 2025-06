Residuato bellico trovato in mare oggi il brillamento | i divieti

Oggi, a Sestri Levante, si svolgerà un importante brillamento per neutralizzare un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, trovato nelle acque dinanzi alla "spiaggetta della Neigra". L'operazione, programmata tra le 10 e le 13, comporta il divieto di accesso all’area per garantire la sicurezza di tutti. La provincia invita alla massima attenzione e rispetto delle indicazioni. Il…

È fissato per oggi, lunedì 30 giugno, tra le 10 e le 13, il brillamento del residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale trovato in mare, davanti alla "spiaggetta della Neigra" di Sestri Levante. Si tratta di un proiettile calibro 90 con detonatore, potenzialmente esplosivo. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

