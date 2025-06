Residenti ' prigionieri' della blatte è invasione in via Graticola | Vivere qui è diventato un incubo

In via Graticola, nel cuore dei quartieri settecenteschi, la convivenza con le blatte ha trasformato le case in prigioni invisibili, lasciando i residenti tra paura e disperazione. La situazione è ormai insostenibile, con un'emergenza igienico-sanitaria che richiede interventi immediati. È ora di agire per ripristinare la dignità e la sicurezza di chi abita qui, perché nessuno dovrebbe vivere sotto assedio di insetti invasivi e dimenticato dalla propria città.

In via Graticola, nel cuore dei quartieri settecenteschi, la situazione è ormai insostenibile. I residenti denunciano uno stato di totale abbandono e una grave emergenza igienico-sanitaria dovuta alla massiccia presenza di blatte, che ha trasformato le abitazioni in vere e proprie prigioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

