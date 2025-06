Resa del G7 a Trump sulla tassa minima von der Leyen | L’accordo va attuato Tridico | Meloni svende l’interesse nazionale

Il recente compromesso del G7, che ha promesso a Trump di esentare le multinazionali americane dalla tassa minima del 15%, sta scatenando un acceso dibattito in Italia. La posizione della presidente von der Leyen, che sottolinea l’importanza di attuare gli accordi internazionali, si scontra con le critiche di chi vede in questa scelta un svilimento degli interessi nazionali. La sfida tra alleanze globali e sovranità diventa sempre più evidente, lasciando il futuro delle politiche fiscali italiane in bilico.

La promessa del G7 a Donald Trump di esentare le multinazionali Usa dalla tassa minima del 15% scatena le prime critiche politiche in Italia nei confronti della premier Giorgia Meloni, che quando era all’opposizione predicava la necessitĂ di colpire duramente i grandi gruppi. Intanto da Siviglia, dove è in corso la Conferenza Onu sul finanziamento dello sviluppo, Ursula von der Leyen pur senza citare il G7 dice che “dobbiamo attuare l’ accordo G20Ocse sulle norme internazionali in materia di imposta sulle società ”, in vigore nell’Unione dal 2024. Il Vecchio continente non sembra quindi intenzionato ad allinearsi alla posizione rinunciataria dei sette grandi, di cui pure fanno parte Francia, Germania e Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Resa del G7 a Trump sulla tassa minima, von der Leyen: “L’accordo va attuato”. Tridico: “Meloni svende l’interesse nazionale”

In questa notizia si parla di: trump - tassa - minima - meloni

Trump allarga l’Atlantico. Al G7, le big tech Usa schivano la tassa globale - Roma, 29 giugno 2025 – Donald Trump e le big tech USA ottengono un successo senza precedenti: le sette principali economie mondiali concordano di escludere le grandi aziende statunitensi dall’aumento delle tasse internazionali, risparmiando circa 100 miliardi di dollari.

Nessun passo avanti in vista della scadenza del 9 luglio sulle tariffe doganali. Le aziende americane esentate dalle regole Ocse sull’aliquota minima al 15%, Giorgetti: “Compromesso onorevole” Vai su Facebook

Big Tech non paga le tasse. Trump impone lo stop alla Global minimum tax e minaccia rappresaglie a chi non si adegua; Dazi e mercati, quanto costa liberarsi dall’incertezza; L'Italia come ponte tra Washington e Bruxelles: sta funzionando?.

Resa del G7 a Trump sulla tassa minima, cosa succede ora. Stiglitz: “Interessi delle multinazionali prima di quelli dei cittadini” - Stiglitz attacca: "Interessi delle multinazionali anteposti a quelli dei cittadini". Si legge su ilfattoquotidiano.it

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati. Giorgetti “soddisfatto” - Dopo le minacce di ritorsioni, gli Stati Uniti ottengono l'esenzione per le proprie multinazionali dalla Global Minimum Tax del 15% ... ilfattoquotidiano.it scrive