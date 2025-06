Repubblica e i tre colpi in arrivo del Napoli

Il Napoli si prepara a rafforzarsi con tre grandi colpi di mercato, pronti a rivoluzionare il progetto di Antonio Conte. Con Juanlu, Lang e Lucca quasi in cassaforte, i tifosi azzurri sognano un futuro ancora più competitivo. La corsa alle firme sta per concludersi, lasciando spazio all’entusiasmo per questa estate di grandi scelte che potrebbero fare la differenza in questa stagione.

La Repubblica riporta che il Napoli ha praticamente definito tre operazioni di mercato, ormai vicinissime alla chiusura. Il quotidiano scrive infatti: “Napoli, tre colpi pronti: Juanlu, Lang e Lucca verso l’azzurro. Núñez resta sullo sfondo”. Secondo quanto scrive la stessa testata mancherebbero soltanto visite mediche, firme e annunci ufficiali. I nomi sono di quelli pesanti per il progetto tecnico di Antonio Conte. Il tecnico vorrebbe gran parte dei calciatori a disposizione dal 17 Luglio. In quella data inizia il ritiro estivo di Dimaro. Repubblica e i tre acquisti. Si parte con Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, seguito da tempo dal club azzurro e ritenuto perfetto per le esigenze tattiche del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Repubblica e i tre colpi in arrivo del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - repubblica - colpi - arrivo

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

REPUBBLICA - Napoli, tre colpi di mercato, trattative pronte, mancherebbero solo le visite https://ift.tt/dKfIvrR Vai su X

#NapoliNews #sscnapoli Il Napoli accelera sul mercato: tre colpi in arrivo per stupire! #Napoli #Calciomercato #SSCNapoli Il Napoli non perde tempo e si prepara a fare i suoi soliti affari sporchi sul mercato, chiudendo tre operazioni entro il 17 luglio in vista d Vai su Facebook

REPUBBLICA - Napoli, tre colpi di mercato, trattative pronte, mancherebbero solo le visite; Colpi pistola contro addetto security in una discoteca del Salernitano; Il Napoli fissa una deadline: la data in cui vuole chiudere tre colpi – La Repubblica.

REPUBBLICA - Napoli scatenato, definiti i prossimi tre acquisti. Si attendono visite mediche - Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato, il club azzurro è vicino a mettere a segno un tris di colpi per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte che sarà già quasi completa entro ... Da msn.com

Repubblica annuncia: ecco i prossimi 3 acquisti SSC Napoli! Da definire solo le visite mediche - Trattative di fatto pronte e che vanno solo chiuse e ratificate con visite mediche, firme e annunci: lo annuncia La Repubblica ... Riporta msn.com