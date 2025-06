Renzi FdI festeggia 40 anni in politica Il sindaco | Il suo è un primato raro Un ruolo svolto con impegno e passione

Renzi di FDI festeggia 40 anni in politica, un traguardo raro che testimonia impegno e passione. Il suo ruolo, culminato con il prestigioso numero 232 come sindaco di Rimini, rappresenta un esempio di dedizione costante nel tempo. Jamil Sadegholvaad, sindaco della città , celebra questa ricorrenza riflettendo sulla memoria e sui piccoli fatti che, nel loro significato, plasmano storie di successo politico. È un’occasione per riconoscere il valore di una carriera così lunga e significativa.

“Sarà una riflessione ben poco estiva, ma penso che a volte sia utile fare appello alla memoria per piccoli fatti, comunque significativi”. Inizia così il messaggio con cui Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, ha voluto celebrare i quarant’anni in politica di Gioenzo Renzi, capogruppo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

