Renzi da Fedez sul caso Paragon | Meloni racconta balle lo Stato doveva proteggere i giornalisti spiati

Nel dibattito infuocato sulla vicenda Paragon, Renzi si scaglia contro Meloni, accusandola di raccontare balle e sottolineando l'importanza della protezione dei giornalisti da parte dello Stato. Ospite a 'Pulp', il podcast di Fedez e Marra, il leader di Iv evidenzia come il mancato intervento possa compromettere i nostri valori democratici. La questione, tra intercettazioni e omissioni, riguarda tutti noi: fino a che punto siamo disposti a tutelare la libertĂ di stampa?

Il leader di Iv, ospite a 'Pulp' il podcast di Fedez e Marra, attacca sul caso Paragon: "Meloni racconta un sacco di balle. Se lo Stato non ci protegge non viviamo piĂą in una democrazia. Sono almeno tre i giornalisti intercettati, di due testate non amiche di questo governo, sarĂ un caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it